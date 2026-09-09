Este miércoles se jugarán en nuestra provincia dos partidos de la fase nacional de la Copa RFEF. El Salamanca CF UDS y la UD Santa Marta quieren dar otro paso hacia la Copa del Rey.

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El equipo de Mario Sánchez recibe al Vimenor en el Alfonso San Casto. El choque dará inicio a las 19 horas y el Santa Marta quiere mostrar una buena cara para participar por primera vez en la competición del KO.