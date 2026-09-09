Clases de cocina, pastelería y operaciones de restaurante bar, la Escuela de Hostelería de Santa Marta comienza un nuevo curso

La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes se prepara para recibir a los nuevos alumnos del centro el próximo jueves 1 de octubre, día en el que se inaugura de manera oficial el curso.

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El Ayuntamiento ha programado tres cursos totalmente gratuitos y con plazas limitadas con 200 horas de formación específica acreditadas por el Consistorio al finalizar.

En concreto, los cursos con los que retoma la actividad formativa la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta son: Pastelería, Cocina y Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.

Una oferta que, como explicó la responsable del centro, Soraya Sánchez, “no será la única a lo largo del año, ya que iremos anunciando de manera periódica otros cursos”.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 25 de septiembre en el correo maica.garcia@santamartadetormes.org. Para solventar cualquier tipo de duda o solicitar más información, se ha habilitado en horario de 10:00 a 13:00 horas el teléfono 923 20 06 07.