Santa Marta de Tormes habilita un nuevo sistema de bombeo de agua para las urbanizaciones

Santa Marta de Tormes ha habilitado un nuevo sistema de bombeo para mejorar el suministro de agua en las urbanizaciones Átyka, Aldebarán y Valdelagua, con una inversión de 45.997 euros.

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Esta renovación del sistema de bombeo, es debido al paso de los años y el envejecimiento de sus equipos de bombeo y control.

Este sistema permite llevar agua desde el depósito de regulación a las tres urbanizaciones, dando servicio aproximadamente a 900 viviendas. La renovación permitirá mejorar el funcionamiento de las instalaciones y disponer de un mayor control sobre el agua que se bombea hacia los diferentes sectores.

La concejal de Obras, Marta Labrador, ha explicado que “esta actuación es especialmente importante porque afecta directamente a un servicio básico para los vecinos y nos permite renovar unos equipos que necesitaban ser actualizados”.

“Gracias a esta inversión conseguimos mejorar la garantía del suministro, pero también hacer que el sistema funcione de una manera más eficiente y con un menor gasto energético”, ha señalado Labrador.

Además, han incluido el acondicionamiento de la zona donde se ubican los equipos la instalación de nuevos elementos de sujeción y nuevos cuadros eléctricos para la maniobra y protección de los equipos, así como el correspondiente conexionado eléctrico y las comprobaciones de seguridad.

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