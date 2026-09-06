Villamayor invertirá 48.000 euros en renovar el depósito de agua de Las Canteras

El Ayuntamiento de Villamayor ha aprobado una modificación presupuestaria de 48.000 euros para sustituir la cubierta del depósito de agua potable de Las Canteras.

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La actuación, considerada prioritaria, busca solucionar el deterioro de una infraestructura con más de 30 años y evitar la acumulación y entrada de agua de lluvia.