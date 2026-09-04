Santa Marta acondiciona una parcela privada con más de 100 plazas de aparcamiento junto a la carretera de Naharros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado los trabajos de acondicionamiento de una parcela privada situada en el cruce de la calle Doña Eloya con la carretera de Naharros, que cuenta con más de un centenar de plazas de aparcamiento.

Publicidad Publicidad

El solar ya venía utilizándose como zona de estacionamiento, tanto para turismos como para camiones, aunque las condiciones del terreno, formado principalmente por tierra, dificultaban el acceso y provocaban la aparición de baches, hundimientos y acumulaciones de agua y barro.

Los operarios municipales están extendiendo actualmente una capa de grava que permitirá cubrir las zonas más deterioradas. Posteriormente, se procederá a la compactación de la superficie.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el propietario de la parcela permitirá mejorar una zona que ya estaba siendo utilizada por los vecinos.

La parcela se encuentra en un entorno residencial, próxima a dos parques infantiles y a centros educativos como el colegio San Blas y el Instituto Gonzalo Torrente Ballester. También está situada en las inmediaciones del Barrio del Carmen y a escasos metros de la carretera de Madrid.

Estas plazas se suman a las 70 plazas disponibles en otra parcela privada, situada junto al supermercado Lupa.