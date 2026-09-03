A licitación una veintena de calles en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha sacado a licitación dos proyectos para la realización de obras en una veintena de calles de la localidad de la alfoz salmantina. De este modo, todas las empresas interesadas podrán presentar su oferta hasta el miércoles, 9 de septiembre.

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A través de los Fondos de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León, se podrán invertir 243.412 euros en renovar el firme en 12 viales. Estas calles son las siguientes: el camino de Los Hoyos, camino del Monte, avenida Virgen de las Nieves, la rotonda Santa Águeda y las calles Doña Eloya, Gloria Fuertes, El Greco, Murillo, Miró, Picasso y Miguel de Cervantes.

Por otro lado, se ha contemplado la inversión de 164.244 euros procedentes del mismo fondo para renovar otras ocho vías del municipio. Estas son: camino de Carbajosa, avenida de la Constitución y las calles Herederos López, Risa, Confusión, Marruecos, Santiago Mirat y Sol.

David Mingo, alcalde de Santa Marta de Tormes, ha hecho hincapié en que “es una inversión importante en pavimentación pero también necesaria, ya que el paso del tiempo y el tráfico constante provocan un deterioro inevitable en el firme que se vuelve irregular y con hundimientos dificultando la circulación. Es una demanda recurrente de los vecinos a la que vamos dando respuesta cada año interviniendo en las calles que más lo necesitan”.

No solamente se acondicionarán las calles del municipio charro, sino que también se hará el acondicionamiento de las rampas de garaje que remontan el desnivel con la acera en las zonas afectadas, haciendo más fácil la entrada y salida a los mismos a los vecinos.

Asimismo, las obras también contemplan el saneamiento con hormigón en aquellos tramos en mal estado, procediendo a la puesta a cota de todos los registros y a renovar aquellas arquetas, señales y reductores que lo necesiten.