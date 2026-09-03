Santa Marta invierte 18.168 euros en renovar el acerado de la calle Cañamares

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha invertido 18.168 euros en la renovación del acerado de la calle Cañamares, con el objetivo de mejorar los desplazamientos a pie y facilitar la accesibilidad en una de las zonas con mayor tránsito de vecinos.

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La actuación tiene especial relevancia por su cercanía al Colegio Miguel Hernández, la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Centro de Adultos, entre otros servicios.

Con el nuevo pavimento, el Consistorio busca ofrecer un itinerario más seguro y cómodo para peatones, especialmente para escolares, familias, personas mayores y vecinos con movilidad reducida.

El alcalde, David Mingo, ha destacado que «son obras que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un impacto directo en el día a día de los vecinos».