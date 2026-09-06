Santa Marta invierte 70.000 euros en acondicionar el cuartel de la Policía Local

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de acondicionamiento del cuartel de la Policía Local, a la que también se ha dotado de nuevo equipamiento y material de oficina y servicio. En concreto, el Consistorio ha invertido 69.920 euros en mejorar un servicio “tan vital para el municipio como es la seguridad ciudadana”, como resaltaba la concejala Silvia González.

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“La puesta a punto de las instalaciones de manera periódica, así como la renovación del equipameinto y del material son condición necesaria para el desarrollo de las funciones de los agentes, que son quiénes velan por la seguridad de nuestros vecinos”, añadió.