Santa Marta invierte 70.000 euros en acondicionar el cuartel de la Policía Local

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de acondicionamiento del cuartel de la Policía Local, a la que también se ha dotado de nuevo equipamiento y material de oficina y servicio. En concreto, el Consistorio ha invertido 69.920 euros en mejorar un servicio “tan vital para el municipio como es la seguridad ciudadana”, como resaltaba la concejala Silvia González.
“La puesta a punto de las instalaciones de manera periódica, así como la renovación del equipameinto y del material son condición necesaria para el desarrollo de las funciones de los agentes, que son quiénes velan por la seguridad de nuestros vecinos”, añadió.
La inversión está encabezada por la renovación de la cubierta del cuartel para atajar las filtraciones provocadas por las humedades en las instalaciones por lo que también se han tenido que ejecutar trabajos de pintura, así como la renovación de las luces de emergencia y varias luminarias a las que también se han incorporado sensores de movimiento. También se cambió la ducha del vestuario masculino del cuartel.