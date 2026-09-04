Aldeatejada abre las inscripciones para un nuevo curso de su Escuela de Música

Aldeatejada ya ha abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso de la Escuela de Música, una propuesta formativa que vuelve a ampliar las opciones para que niños, jóvenes y adultos puedan acercarse al mundo de la música.

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La escuela, que el pasado año incorporó mejoras como el adelanto de la edad de acceso hasta los 3 años y una reducción de las tarifas, organiza este curso su formación en cinco grandes bloques: iniciación musical, coro de adultos, instrumento y voz, lenguaje musical y apreciación musical para adultos.

Los más pequeños podrán dar sus primeros pasos a través de juegos de ritmo y pulsación, canciones, lectura musical y diferentes actividades de exploración. Para los adultos, el coro ofrecerá un repertorio variado acompañado de formación en respiración y proyección vocal.

Además, quienes quieran aprender a tocar un instrumento podrán elegir entre piano, guitarra, ukelele, clarinete, canto y técnica vocal.