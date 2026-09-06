Investigan el fallecimiento de una persona tras precipitarse al patio interior de una vivienda en la avenida Campoamor

Un amplio despliegue de los servicios de emergencia se ha movilizado pasadas las 10:00 horas de este domingo hasta la avenida Campoamor, a la altura del número 20.

Publicidad Publicidad

Tal y como ha podido saber este medio, a las 10:16 horas el 112 de Castilla y León habría recibido un aviso alertando de la caída de una persona al patio interior de una vivienda.

Pese a la intervención de los sanitarios, nada han podido hacer por salvar la vida de la persona cuya edad y género se desconoce.

Despliegue avd Campoamor

Tras confirmar el fallecimiento, en el lugar se ha personado el furgón del Instituto de Medicina Legal de Salamanca cuyo facultativo ha procedido al levantamiento del cadáver.

En el lugar, asimismo y durante toda la intervención, se han movilizado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca y personal sanitario de Sacyl.

Publicidad Publicidad