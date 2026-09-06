Un robo con violencia y una agresión sacuden la madrugada en Salamanca

La madrugada del domingo ha dejado dos episodios especialmente violentos en las calles de Salamanca capital. En apenas 40 minutos, los servicios de emergencias recibieron dos avisos relacionados con sendas agresiones.

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El primero de los sucesos tuvo lugar a las 5:49 horas en la céntrica avenida Federico Anaya. Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, un varón de alrededor de 40 años fue víctima de un robo con violencia.

El ladrón agredió al hombre para lograr su cometido. Hasta el lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido y determinar la autoría del robo.

Poco después, a las 6:30 horas, se ha registrado una segunda agresión, esta vez en la avenida Portugal. En este caso, el afectado era un hombre de unos 30 años cuyo estado no ha trascendido. Igualmente, este suceso ha movilizado efectivos de la Policía Nacional y de Sacyl para atender al herido.

Cabe recordar que apenas media hora después de este segundo incidente, un varón de 80 años resultaba herido de gravedad tras ser atropellado en la avenida de Los Comuneros.

El presunto responsable, un conductor ebrio, se dio a la fuga siendo, finalmente, localizado poco después.