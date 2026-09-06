Un varón herido en el incendio de una casa en Alaraz

Un incendio declarado este domingo por la mañana en una vivienda de Alaraz ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia tras alertarse de la presencia de humo y llamas en el tejado del inmueble.

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El aviso se recibió a las 07:52 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que fue alertada de un incendio en una vivienda situada en la calle Juan Francisco de la localidad. Según la información trasladada al servicio de emergencias, el fuego afectaba al tejado y podía observarse tanto humo como llamas.

Ante la situación, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.