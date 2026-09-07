Las meninas de Velázquez llegan a Santa Marta con la obra de María Martín

La Sala Protagonistas de Santa Marta de Tormes situada en el ayuntamiento ofrece una muestra inspirada en las ‘meninas’. La exposición cuenta con más de una veintena de cuidadas pinturas de la artista santamartina María Martín Gómez protagonizadas por la icónica figura de la obra de Velázquez.

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“En mi colección reinterpreto uno de los grandes iconos de la historia del arte desde una visión contemporánea”, explica la artista. Sus meninas destacan por su colorido, elegancia y carácter alegre, combinando la esencia del clásico con un estilo moderno y desenfadado. Son obras versátiles que aportan sofisticación, frescura y una marcada personalidad capaces de integrarse tanto en espacios clásicos como en ambientes contemporáneos. Cada pieza invita al espectador a descubrir nuevos detalles y sensaciones convirtiendo una figura universal en una expresión artística actual y llena de vida.

La pintura de esta artista se caracteriza por la utilización en sus creaciones de colores intensos y luminosos y texturas y relieves que aportan volumen. “Mi objetivo es crear pinturas que emocionen, transformen los espacios y transmitan optimismo, creatividad y sensibilidad artística”, detalla.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, señala que es una exposición “que reinterpreta la obra maestra del universal pintor español a través de obras llenas de color y con un estilo propio”. Asimismo, ha recordado que junto a esta sala de exposiciones se encuentra el ‘Espacio Serzo Santa Marta’ que acoge parte de la obra del reconocido artista José Luis Serzo; y el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, “lo que compone un plan perfecto cultural y al lado de Salamanca para hacer un sábado o domingo, cuando nuestros museos y salas de exposiciones permanecen abiertos”.

María Martín Gómez es artista plástica especializada en pintura acrílica contemporánea. Desde hace años desarrolla una intensa actividad artística explorando el arte abstracto y la reinterpretación de iconos clásicos mediante un lenguaje plástico propio. Recientemente ha mostrado sus obras en la sala de exposiciones de la Fonda Veracruz de Salamanca.

La muestra puede visitarse hasta el 5 de noviembre en la sala municipal que permanece abierta de 10,00 a 14,00h de lunes a viernes y de 11,00 a 14,00h. los sábados y domingos; y de 17,30 a 20,30h de miércoles a domingo. A partir del 1 de octubre el horario de tarde se modifica de 16,30 a 19,30h.