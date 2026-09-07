Diez millones de euros más para el recinto ferial: renovación del pabellón central, la lonja y el anillo de exhibiciones

La renovación del recinto ferial no ha terminado. Tras mejorarse los espacios exteriores y desarrollarse la capa tecnológica que ha apostado por el bienestar animal gracias a un sistema de sensores y domótica, el siguiente paso será la renovación de buena parte de los edificios.

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La previsión de la Diputación es invertir 10 millones de euros en la renovación del pabellón central, la lonja, el anillo de exhibiciones, así como la climatización de las naves de ganado, los puestos circulares y una mejora integral de la accesibilidad en todo el recinto.

Así, el pabellón central tendrá la inversión mayor, con 3 millones de euros para la renovación de la cubierta, un nuevo sistema de climatización y ventilación, renovación de las instalaciones eléctricas y comunicaciones, así como poner placas solares que de energía a todo el recinto.

Climatización Pabellón Central Salamaq

En cuanto a los pabellones circulares se concluirá con la climatización y se renovará el entorno con zonas de sombra, áreas verdes y espacios de descanso. También se cubrirán los patios interiores. Supondrá una inversión de 2 millones de euros. El interior del edificio de la lonja también sufrirá un cambio importante con la renovación de todo su interior con una inversión de 422.000 euros.

En cuanto a las naves de ganado, en las naves I y II se invertirá un millón de euros para mejorar la climatización, las instalaciones, el abastecimiento de agua y los muelles de carga y descarga, mientras que en la nave III se trabajará en la accesibilidad, el abastecimiento y de agua y la seguridad con otros 235 000 euros.

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El anillo de exhibiciones también se verá renovado mejorando la accesibilidad. En cuanto a las zonas exteriores, se invertirá 1,4 millones de euros para la renovación de los espacios exteriores, se instalarán pérgolas, zonas de sombra, los accesos al recinto e incluso las casetas de vigilancia y los aparcamientos del interior del recinto.

El objetivo es conseguir un recinto ferial moderno, accesible, eficiente y listo para acoger todo tipo de eventos. Así, para no interrumpir la celebración de la feria del próximo año el objetivo es que al menos el pabellón central, los pabellones circulares y las naves están renovados a finales de agosto y tras la feria, se pueda continuar con las obras.