El impacto y la presión de la EHE sobre los ganaderos de Salamanca, a debate en Salamaq

Estudiar y analizar el impacto que ha tenido una enfermedad tan dura para el ganado como la Enfermedad Hemorrágica Epitozoótica ha sido la base del estudio que María Cortés Rodríguez y Mercedes Sánchez Barba, del Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca ha realizado y presentado en Salamaq.

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El origen del proyecto tuvo lugar hace dos años cuando estudiaron con los ganaderos la EHE (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica) y se dieron cuenta que dicha enfermedad había tenido un gran impacto psicosocial en ellos. Por su formación estadística-psicóloga, por un lado, y matemática-estadística, por otra, decidieron unirse y hacer un estudio sobre el bienestar del ganadero.

Según han explicado, comenzaron con un estudio cualitativo, porque no sabían qué analizar, consistente en entrevistas para que los ganaderos contaran su día a día y de esas entrevistas obtuvieron muchísima información y “hemos sido capaces de analizar nueve variables psicológicas”, que son las que han presentado esta tarde basándose en los resultados de las entrevistas.

De la parte cualitativa de las entrevistas, se dieron cuenta que todo se articulaba en cuatro bloques. De alguna manera para los agricultores era muy importante su identidad como ganaderos y la relación con los animales, lo cual les definía no solamente como profesionales sino también como personas. Por otro lado hablaban mucho de la pérdida de control que tenían con respecto a los animales a consecuencia de que la burocracia no les permitía tomar a ellos las decisiones. Un tercer bloque estaría en la incertidumbre que les causaba el no poder tomar decisiones porque tenían que esperar plazos, esperar normas y esa incertidumbre, incluso, a nivel físico y a nivel psicológico les descompensaban de alguna manera. Y luego muy importante para ellos, que sería el cuarto bloque, es cómo reaccionar frente a todo este proceso. “Con coraza, ellos hablaban de coraza, de crear una coraza para que todo este impacto no les siguiera. Decían, hay que seguir día a día, no pasa nada, hay que seguir adelante”, han explicado. Pero aparte de esa coraza, los ganaderos también hablaban de un apoyo muy fuerte en su familia, en las asociaciones de ganaderos, en otros ganaderos, y en cómo se apoyaban unos a otros para seguir; y del vínculo con los animales, que al final es lo que les hace resistir y seguir su día a día.

Los ganaderos que han formado parte de este estudio eran del sector del vacuno y la muestra no fue seleccionada, sino que se les invitaba a participar y han participado los que han querido de una forma totalmente anónima y de manera voluntaria; consiguiéndose recoger información de ganaderos de todo tipo. “Ganaderos, ganaderas, ganaderos que acababan de comenzar, que están a punto de jubilarse o con una edad intermedia; ganaderos que vienen de una familia ganadera o que se han montado desde un principio, con tamaños de explotaciones grandes, medianas o pequeñas”, han asegurado. Y es que, desde el principio, estas dos investigadoras han tratado de que el muestreo fuese lo más amplio posible para que todo el mundo quedase representado en la información. Y la verdad es que “los resultados de esa parte cualitativa, después al pasarlo al cuantitativo a través de cuestionarios validados para medir esas variables psicológicas, hemos visto que sí que se corroboran los resultados, por lo tanto pensamos que es un estudio interesante”.

La muestra ha sido de ganaderos principalmente de Salamanca, pero se ha lanzado a toda Castilla y León, aunque haya menos representación de otras provincias. Por ello, lo primero que han hecho ha sido un estudio de Salamanca, quitando el resto de ganaderos de la Comunidad por si acaso el resultado era diferente, pero al ver que los resultados eran parecidos, se ha unido todo para la presentación de hoy en Salamaq.

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Hay que señalar que este estudio se ha iniciado pero no se ha concluido, ya que empezaron con las entrevistas para ver qué era lo que tenían que estudiar, y una vez identificado han pasado a los cuestionarios; por lo que en la charla ofrecida han invitado a los ganaderos a que sigan participando para poder recoger datos, no solamente de Salamanca, sino de todas las zonas posibles, para que sea lo más amplio con el fin de ver si hay diferencias entre unas comunidades y otras. Para ello necesitan saber sus opiniones, sus voces, porque sin ellos no tienen nada que hacer.

“Es un sector que nos cuesta muchísimo, muchísimo que participen, son muy reacios a la participación, y claro, sin sus voces no tenemos nada que hacer”, han afirmado, pero ya tienen resultados de la muestra relativamente, para los estadísticos, pequeña; porque son casi 170, que “es pequeña pero es representativa”, aunque les gustaría ampliarla más.

El objetivo final del estudio realizado es publicar en una revista de impacto internacional la parte cualitativa; mientras que la cuantitativa esperan, después de Salamaq, contar con algo más de muestra para llevar los resultados también a una revista internacional, porque consideran que tiene un carácter científico importante. Y más tarde hablar con las administraciones y presentárselo, para ver si pueden continuar con la actuación para poder ayudar a los ganaderos. La idea principal es “identificar el problema, medir el problema, pero el siguiente paso es ser capaces de poner una respuesta a ese problema que hemos identificado o que estamos identificando”.

Para la presentación de este estudio en Salamaq han titulado su charla ‘Las vacas no entienden de domingo’ en alusión a que los ganaderos no tienen descansos y eso es uno de los principales problemas, es una de las causas que más les agobia.