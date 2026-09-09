Aldeatejada oferta actividades de arte, robótica, idiomas y música

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha elaborado una completa programación cultural que complementa las actividades diarias de los vecinos del municipio coincidiendo con el inicio del nuevo curso.

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En concreto, se han puesto a disposición de los interesados nueve disciplinas relacionadas con el arte, los idiomas, la música y la robótica que se llevarán a cabo en el Centro de Día, el Centro Cultural ubicado en las antiguas escuelas, la Biblioteca Municipal Miguel Delibes y el archivo municipal.

En el área de las artes plásticas, los vecinos tendrán a su disposición clases de pintura, scrap booking, costura creativa, cerámica y corte y confección. En el ámbito musical está disponibles los diferentes cursos de la Escuela Municipal de Música y las clases de baile moderno. Además, el Ayuntamiento también ha programado clases de robótica.

“Contamos con una oferta variada con la que intentamos llegar a las distintas preferencias de los vecinos, escuchando sus demandas y, en la medida de nuestras posibilidades, intentado cubrir todas las expectativas”, explicó la concejala de Educación y Cultura, Soraya San Juan.

Actividades Culturales Aldeatejada