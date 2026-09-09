Cuenta atrás para que las fiestas del Toro de Barruecopardo comiencen

Barruecopardo se prepara para celebrar las Fiestas del Toro del 10 al 14 de septiembre de 2026 con un amplio programa de actos festivos, taurinos, religiosos y culturales. La celebración dará inicio el jueves 10 de septiembre con ambientación musical a las 22:00, el desfile de peñas y carrozas con la presentación de la reina y damas a las 22:30, el pregón a cargo de Sara Gómez Rebollo a las 23:00, la coronación y entrega de trofeos a las 23:30, la inauguración de peñas a las 00:30 y un pasacalles con charanga a la 01:00.

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El viernes 11 de septiembre la actividad comenzará a las 11:30 con Divertilandia hasta las 15:00 horas, seguida de un pasacalles a las 12:00 y la comida popular de paella en el pabellón municipal a las 14:30, que incluirá bingo organizado por la Asociación Cultural Barrueco. Por la tarde se celebrará La Ruleta del Reciclaje a las 16:30, la actividad Humor Amarillo con la colaboración de la Asociación Cultural Barrueco a las 18:00, chocolate para los mayores a las 18:30 y la fiesta de la cerveza con montadito y música en vivo del grupo Mazu a las 20:00. La jornada concluirá con la verbena de la orquesta Seven a las 00:30.

Los festejos taurinos cobrarán protagonismo durante el fin de semana. El sábado 12 de septiembre se iniciará con un pasacalles a las 11:00, desayuno en El Valle y posterior apartado a la misma hora, e encierro infantil con carretones a las 11:45. A las 12:00 tendrá lugar el encierro a caballo por los valles Mata Zacedo, Mata Viñadero, Mata Leonardo y calle Carreros. Por la tarde, a las 18:00, se lidiará una novillada con cuatro novillos de la ganadería Valrubio para los diestros Íñigo Norte y Samuel Berdejo, acompañados por las cuadrillas de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, seguida de suelta de vaquillas. La jornada continuará a las 20:00 con la fiesta de la cerveza con jamón, la verbena con la orquesta Azabache a las 00:30 y la discoteca móvil Tiffany's con DJ Carlos a las 05:00.

El domingo 13 de septiembre arrancará a las 11:30 con un pasacalles, seguido del encierro infantil a las 12:15 y un nuevo encierro a caballo a las 12:30 por el recorrido habitual. A las 18:00 se desarrollará una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia con cuatro novillos de la ganadería Hnos. Sánchez Gil para Hugo Panero, Antonio Hidalgo, Jaime García Conde y Diego Ortega, con posterior suelta de vaquillas. La noche estará amenizada a las 00:30 por la orquesta Malibú Show.