Bañobárez registra la temperatura más baja de España

La estación meteorológica de Bañobárez ha registrado la temperatura más baja del país alcanzado los 0,7 grados, una marca a la que le han seguidos Puerto del Pico (Ávila), con 10,4 grados; seguida de Martinet (Lleida), con 10,6; Esterri d'Àney (Lleida), con 11,3; Vall de Boí (Lleida), con 11,5, y Molina de Aragón (Guadalajara), con 11,7.

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Se sitúan después las estaciones de Salvacañete (Cuenca) y las de Usero y San Pedro Manrique (Soria), con 12 grados en cada una, mientras completa la lista Bello (Teruel), con 12, 1 grados.