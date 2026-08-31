Pereña de la Ribera disfruta ya de su semana grande de las fiestas

Semana grande en Pereña de la Ribera que ya disfruta de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de los Ángeles con un extenso programa de actividades organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Peñas de las localidad que se extenderá hasta el 9 de septiembre.
Unas fiestas que según asegura su alcalde, Luis Rodríguez, mantiene la estructura de años anteriores con especial atención a “los festejos taurinos, que mantenemos festejos con la escuela tauromaquia, rejones y recortes y capea, las verbenas y actividades organizadas por una asociación de peñas”. Verbenas que “cada vez más caras, pero nosotros intentamos no ir a esa competición que se ha establecido en los ayuntamientos de ver quien trae a lo más grande y más caro, creo que es un despropósito”, añade.
Apertura de peñas, concurso de natación o fútbol han abierto las celebraciones que este lunes incluyen torneos de pádel y ping-pong por la mañana, cuyas finales precederán a las 20:00 horas al concurso de tartas y tortillas en el frontón nuevo; y el martes 1 de septiembre se disputa una gynkana a las 18:00 horas en la Plaza de Toros, seguida por el VIII Concurso de Baile a las 22:30 horas y un tributo al pop/rock español a las 23:30 horas.
Las jornadas centrales se abren el miércoles 2 de septiembre con un parque acuático a las 16:00 horas, cena popular a las 21:00 horas y discomóvil nocturna. El jueves 3 de septiembre se celebra la II Legua Pereñana a las 12:30 horas y un campeonato de mus por la tarde; la jornada vivirá su momento institucional a las 19:30 horas con el pregón en la Plaza de Toros, seguido del desfile de peñas, y concluirá a medianoche con una capea nocturna y la actuación de DJ Conrri.
Los festejos taurinos y la música cobran fuerza durante el fin de semana. El viernes 4 acoge un campeonato de tute a las 16:00 horas, el desfile y concurso de carrozas a las 22:15 horas y la verbena con la Orquesta Vía Libre a las 24:00 horas. El sábado 5 se sirve chocolate a las 09:45 horas antes del encierro con novillos de Valdeflores e infantil a las 11:00 horas, seguido por una gran novillada a las 18:00 horas y la macrodiscoteca Origen a medianoche. El domingo 6 se repite la dinámica taurina con encierro de novillos de Valrubio a las 11:00 horas y un festejo mixto de rejones y recortes a las 18:00 horas.
El tramo final de las fiestas combina tradición religiosa y folclore. El martes 8 de septiembre abarca una actuación folclórica a las 12:00 horas, misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles a las 12:30 horas, convite municipal a las 13:30 horas y la actuación de Laura Cedeiro a las 18:00 horas. El programa concluye el miércoles 9 de septiembre a las 12:00 horas con la misa en la ermita y la entrega de varas a los nuevos mayordomos.
Unas fiestas en las que es fundamental “la asociación de peñas, a quien tengo que agradecer el esfuerzo realizado en la organización de determinado tipo de actividades desde ginkanas hasta campeonato de fútbol, concurso de tortillas o un torneo de pin pon que ha organizado una peña de niños de 15 años”, asegura el alcalde. Una entidad que fomenta actividades durante el resto del año y por eso se han convertido en asociación.
Por otra parte, el alcalde asegura que las inversiones que se realizan en el pueblo se centran sobre todo en “mantener lo suficientemente bien como para que los que vienen todos los años quieran seguir viniendo”. La mayor parte del presupuesto de obras se lo lleva la renovación de redes y la pavimentación, aunque este año también han podido renovar un parque y han la instalación de la aerotermia en la residencia para ahorrar los consumos de energía.