Pereña de la Ribera disfruta ya de su semana grande de las fiestas

Semana grande en Pereña de la Ribera que ya disfruta de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de los Ángeles con un extenso programa de actividades organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Peñas de las localidad que se extenderá hasta el 9 de septiembre.

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Unas fiestas que según asegura su alcalde, Luis Rodríguez, mantiene la estructura de años anteriores con especial atención a “los festejos taurinos, que mantenemos festejos con la escuela tauromaquia, rejones y recortes y capea, las verbenas y actividades organizadas por una asociación de peñas”. Verbenas que “cada vez más caras, pero nosotros intentamos no ir a esa competición que se ha establecido en los ayuntamientos de ver quien trae a lo más grande y más caro, creo que es un despropósito”, añade.

Apertura de peñas, concurso de natación o fútbol han abierto las celebraciones que este lunes incluyen torneos de pádel y ping-pong por la mañana, cuyas finales precederán a las 20:00 horas al concurso de tartas y tortillas en el frontón nuevo; y el martes 1 de septiembre se disputa una gynkana a las 18:00 horas en la Plaza de Toros, seguida por el VIII Concurso de Baile a las 22:30 horas y un tributo al pop/rock español a las 23:30 horas.

Las jornadas centrales se abren el miércoles 2 de septiembre con un parque acuático a las 16:00 horas, cena popular a las 21:00 horas y discomóvil nocturna. El jueves 3 de septiembre se celebra la II Legua Pereñana a las 12:30 horas y un campeonato de mus por la tarde; la jornada vivirá su momento institucional a las 19:30 horas con el pregón en la Plaza de Toros, seguido del desfile de peñas, y concluirá a medianoche con una capea nocturna y la actuación de DJ Conrri.

Los festejos taurinos y la música cobran fuerza durante el fin de semana. El viernes 4 acoge un campeonato de tute a las 16:00 horas, el desfile y concurso de carrozas a las 22:15 horas y la verbena con la Orquesta Vía Libre a las 24:00 horas. El sábado 5 se sirve chocolate a las 09:45 horas antes del encierro con novillos de Valdeflores e infantil a las 11:00 horas, seguido por una gran novillada a las 18:00 horas y la macrodiscoteca Origen a medianoche. El domingo 6 se repite la dinámica taurina con encierro de novillos de Valrubio a las 11:00 horas y un festejo mixto de rejones y recortes a las 18:00 horas.

El tramo final de las fiestas combina tradición religiosa y folclore. El martes 8 de septiembre abarca una actuación folclórica a las 12:00 horas, misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles a las 12:30 horas, convite municipal a las 13:30 horas y la actuación de Laura Cedeiro a las 18:00 horas. El programa concluye el miércoles 9 de septiembre a las 12:00 horas con la misa en la ermita y la entrega de varas a los nuevos mayordomos.

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Unas fiestas en las que es fundamental “la asociación de peñas, a quien tengo que agradecer el esfuerzo realizado en la organización de determinado tipo de actividades desde ginkanas hasta campeonato de fútbol, concurso de tortillas o un torneo de pin pon que ha organizado una peña de niños de 15 años”, asegura el alcalde. Una entidad que fomenta actividades durante el resto del año y por eso se han convertido en asociación.