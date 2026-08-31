Piden a las Cortes que el Centro de Salud de Vitigudino se convierta en uno de Especialidades

Unión del Pueblo Leonés ha registrado una iniciativa en las Cortes para pedir a la Junta la conversión del Centro de Salud de Vitigudino en Centro de Especialidades. El objetivo de los leonesistas es ofrecer más servicios en la zona y “evitar desplazamientos lejanos innecesarios a los vecinos para cuestiones que podrían ser tratadas en la zona”.

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Aseguran en un comunicado que hay servicios sanitarios que podrían prestarse en la comarca de Vitigudino, evitando desplazamientos a Salamanca “para cuestiones que podrían ser tratadas en la zona”.

En este aspecto, desde UPL apuntan en dicha iniciativa parlamentaria que la ubicación geográfica de la comarca de Vitigudino, alejada de las capitales provinciales, con algunos núcleos de población a más de 100 kilómetros del hospital más cercano, el de Salamanca, aconseja dotarla de más servicios sanitarios, de modo que se eviten “desplazamientos lejanos innecesarios a los vecinos para cuestiones que podrían ser tratadas en la zona en un Centro de Especialidades”.

De este modo, desde Unión del Pueblo Leonés reclaman el refuerzo de la asistencia sanitaria en Las Arribes, afirmando en dicha pregunta parlamentaria registrada en las Cortes que de ejecutarse dicha propuesta se podría “dar un mejor servicio al noroeste salmantino y ofrecer un servicio más cercano a los ciudadanos de la Tierra de Vitigudino, La Ramajería, El Abadengo y La Ribera”.

Y es que, para los leonesistas un Centro de Especialidades en Vitigudino permitiría “ampliar la cartera de servicios sanitarios ofrecidos en la zona y, con ello, evitar ciertos desplazamientos a Salamanca a los vecinos para funciones que pueden hacerse en la propia comarca”. Además, desde UPL recuerdan que en la comarca de Vitigudino la conexión con Salamanca se realiza por carretera convencional, condicionante que creen debe tenerse en cuenta también para reforzar la atención sanitaria en la zona, de cara a minimizar riesgos y asegurar una asistencia sanitaria cercana al lugar en que se resida.