Un detenido en una pelea multitudinaria a pedradas en María Auxiliadora

La madrugada del viernes al sábado, 5 de septiembre, ha sido movida para los efectivos policiales de la capital del Tormes. A las 05:20 horas, se recibía el aviso de una pelea multitudinaria en la avenida María Auxiliadora, a la altura del número 23, momento en el que los funcionarios policiales de la Nacional y la Local se desplazaban hasta el lugar de los hechos.

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Según las primeras informaciones que recibía el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, en la pelea estarían implicadas unas diez personas, utilizando para golpearse entre sí una serie de piedras, lo que causó gran asombro tanto en los vecinos de la zona como en aquellas personas que volvían a casa a altas horas de la madrugada.

Una vez se encontraban en la céntrica calle de Salamanca, los agentes de la autoridad lograron interceptar a uno de los participantes en la riña, solicitando asistencia sanitaria y desplazándose hasta el lugar una ambulancia del Servicio de Salud de Castilla y León que exploraba ‘in situ’ al afectado.