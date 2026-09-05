Llega septiembre y vuelven las multas por hacer botellón en las calles de Salamanca

Durante las Ferias y Fiestas de Salamanca, son muchas las personas que cambian la Feria de Día por un plan más barato, el de hacer botellón en la vía pública, una práctica prohibida según normativa municipal, al no poder beber ningún tipo de bebida alcohólica en las calles charras.

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Por este motivo, la Policía Local de Salamanca se encuentra muy pendiente de lo que ocurre, algo que se ha quedado demostrado durante la madrugada del viernes al sábado, 5 de septiembre, donde un grupo de jóvenes ha sido propuesto para sanción por las autoridades municipales.

Los hechos ocurrían pasada la medianoche, donde los vecinos de la calle Bilbao llamaron al 112 para dar aviso sobre sobre unos jóvenes que estarían realizando botellón, lo que hizo que las patrullas municipales se desplazaran hasta el lugar poco después de la medianoche.

Una vez llegaron hasta el lugar, procedieron a identificar a todo el grupo, proponiendoles para sanción al estar bebiendo en la vía pública, sin que se produjeran mayores incidentes.

La normativa municipal contempla multas que van desde los 30 a los 600 euros, siendo habitual el pago de un importe de 150 euros. La cuantía aumentaría si se produjeran daños al mobiliario o hechos más graves penados por la ley o por la normativa municipal.

Por último, cabe destacar que de manera habitual suelen producirse más botellones durante esta época del año, tanto por la llegada de los estudiantes de las diferentes universidades y centros de la capital del Tormes, como por la búsqueda de planes más baratos a las casetas o los bares de la ciudad.