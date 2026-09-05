“Dicen que no, pero el hospital de Béjar está siendo desmantelado de forma velada desde hace años”

Si hace poco era el hospital de Salamanca el que mostraba algunas carencias, entre ellas largas listas de espera en las urgencias hospitalarias o con operaciones quirurgicas con meses de retraso a causa de las huelgas médicas, en esta ocasión es hora de marcharnos a 70 kilómetros de la capital del Tormes.

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Hace unos años, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Comarca de Béjar nacía para velar por la salud del conjunto del territorio textil, tanto el municipio que hace de centro neuraligco como de los pueblos, atendiendo las necesidades de miles de personas que día tras días necesitan atención sanitaria. cada vez de manera más habitual al aumentar la edad media de la zona.

Son muchos los descontentos que se han estado viviendo durante los últimos años, donde Marisa, portavoz de la Plataforma, ha mostrado las carencias que se están viviendo en el hospital de Béjar, un centro sanitario que fue de referencia en la comarca y por el que gracias solo se derivaban al de Salamanca las atenciones hospitalarias más graves.

Primeramente, cabe destacar las operaciones quirugicas relacioandas con las cataras, donde en Béjar se realizaban de manera habitual hace unos años. Ante esto, Marisa ha indicado que “sí, tenemos la consulta de oftalmología, pero con aparatos tan obsoletos y tan lejos de lo que se tiene ahora en Salamanca u en otros sitios, que no se pueden utilizar y se tienen que derivar a Salamanca”, es decir, por la falta de modernización en los medios, la distancia a recorrer por una persona que tiene que operarse de la vista es de 70 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta.

Todo podría parecer sencillo con hablar sobre ello a los encargados de la dirección del hospital de Béjar, pero como explica Marisa “tenemos un coordinador que viene de vez en cuando, un supervisor de enfermería y otro el directo médico que está en Salamanca, todos allí, por lo que nosotros funcionamos por inercia”.

Es más, a esto añade otro punto iumportante, y es que ante cualquiier complicación que se dé en el lugar, de manera tñécnica, ya sea que se pueda estropear una puerta o el ascensor, son solamente los celadores los que tienen que encargarse de todo lo que ocurra, sin excepción de nada o ante cualquier mínima rotura que pudiera

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Como bien exponen desde la Plataforma, estos serían algunos problemas mínimos técnicos, pero lo grave viene a continuación, donde “se está desmantelando el hospital de Béjar de manera velada”, a pesar de que “el consejero de Sanidad diga que no y lo repita en los plenos de las Cortes de Castilla y León”.

A pesar de haber diferentes especialistas, Marisa también ha indicado que antes, a pesar de pasar consulta de lunes a viernes, existían varios facultativos que atendían a más personas, desapareciendo muchos de ellos con el paso del tiempo y sin conseguir cubrir esas plazas.

El problema, a mayores, es que es que “muchos especialistas no cumplen su horario”, exponiendo que si el horario es de 10:00 a 14:00 horas, muchos de ellos “llegan a las 09:40 y se marchan a las 11:20 horas”, una serie de hechos que “dejaron con los ojos abiertos a la gerente cesada”.

A esto, se añaden las peonadas, donde no entienden porque muchos médicos atienden a los pacientes en los horarios extra en vez hacero en tiempo de consulta: “En realidad llaman a los pacientes y acaban hacinedolo por la tarde cuando tendrían que pasarlo por la mañana. Lo malo es que las peonadas generan lista de espera”.