El Salamanca CF UDS, en playoff de ascenso a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS comenzó la campaña en Segunda RFEF con una tremenda alegría. Los de Iker Muniain remontaron en el descuento ante el Guadalajara y se llevaron los tres puntos del Pedro Escartín por 2-3.

Publicidad Publicidad

Este resultado hace que el Salamanca CF UDS cierra la primera jornada como quinto clasificado, en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF.