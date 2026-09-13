La nueva guía que pone al paciente en el centro de las decisiones sanitarias

Había una vez un paciente que entraba en una consulta con muchas preguntas y, a veces, con más dudas que respuestas. Frente a él, un profesional sanitario dispuesto a explicar qué iba a ocurrir, qué alternativas existían y cuáles podían ser los riesgos. Entre ambos comenzaba un diálogo que, aunque pudiera parecer sencillo, escondía una de las piezas fundamentales de la atención sanitaria: el derecho de cada persona a decidir sobre su propia salud.

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Ese diálogo es el que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León quiere reforzar con la actualización de su Guía de Consentimiento Informado, una publicación elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León que revisa sus contenidos e incorpora nuevos conceptos para adaptarse a la realidad actual de la medicina.

La nueva edición nace con una misión clara: fortalecer los derechos relacionados con la autonomía del paciente y ayudar a los profesionales sanitarios a garantizar que el consentimiento informado se ajuste a la normativa vigente.

Porque consentir no significa simplemente poner una firma al final de un documento. El consentimiento informado es, sobre todo, un proceso continuo de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente.

El médico debe proporcionar una información comprensible, adecuada y adaptada a las circunstancias de cada persona. El paciente, por su parte, debe disponer de los elementos necesarios para decidir libremente sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se le proponen.

Beneficios, riesgos, alternativas y consecuencias forman parte de esa conversación. Pero también lo hacen los valores, las preferencias y el propio proyecto de vida de cada paciente.

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Así, detrás de cada decisión sanitaria hay una persona que debe poder decir sí, no o necesito más información.

La actualización de la guía dedica especial atención a uno de los aspectos que más dificultades puede generar en la práctica clínica: la evaluación de la capacidad del paciente para tomar decisiones.

No todas las personas se encuentran siempre en las mismas condiciones para comprender una información, valorar sus consecuencias y expresar una decisión. Por ello, la nueva publicación revisa las recomendaciones destinadas a ayudar a los profesionales a valorar estas situaciones.

También se actualizan los contenidos relacionados con pacientes que presentan limitaciones para tomar decisiones, así como aquellos casos en los que están implicados menores de edad o personas con enfermedades mentales.

La guía también pone al día el documento de instrucciones previas, una herramienta que permite a una persona dejar expresada su voluntad para el futuro.

Es, en cierto modo, una forma de dejar una decisión preparada para un momento en el que quizá ya no sea posible tomarla de manera autónoma. El paciente puede planificar su consentimiento o rechazo a determinados procedimientos asistenciales, diagnósticos o terapéuticos para el supuesto de que una enfermedad le impida decidir por sí mismo.

Una conversación con el futuro que permite que la voluntad de la persona siga estando presente cuando ya no pueda expresarla directamente.

La actualización de esta guía responde además a una realidad sanitaria que ha cambiado profundamente en los últimos años.

La llegada de nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes y el creciente reconocimiento de la autonomía personal han convertido el consentimiento informado en una cuestión cada vez más compleja.

A ello se suma la dificultad de valorar la capacidad para decidir en determinados pacientes y ante determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos.