Sira Rego pide responsabilidad a las autonomías para trasladar a los 2.100 menores migrantes acogidos en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 2.100 los menores migrantes filiados en Ceuta (incluyendo 700 niñas, muchas de corta edad) y ha calificado de "imposible" que un territorio tan pequeño asuma esta situación en solitario.

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Desde Córdoba, Rego ha exigido "responsabilidad política" a las comunidades autónomas para acoger a los menores en la Península, recordando que la tutela legal de los niños desamparados recae sobre ellas. Para agilizar los trámites, el Ejecutivo ha desplegado una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia que realiza entrevistas individualizadas.