Sira Rego pide responsabilidad a las autonomías para trasladar a los 2.100 menores migrantes acogidos en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 2.100 los menores migrantes filiados en Ceuta (incluyendo 700 niñas, muchas de corta edad) y ha calificado de "imposible" que un territorio tan pequeño asuma esta situación en solitario.
Desde Córdoba, Rego ha exigido "responsabilidad política" a las comunidades autónomas para acoger a los menores en la Península, recordando que la tutela legal de los niños desamparados recae sobre ellas. Para agilizar los trámites, el Ejecutivo ha desplegado una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia que realiza entrevistas individualizadas.
Por otro lado, la ministra ha señalado que se están tramitando las peticiones de menores que desean regresar con sus familias a Marruecos, aunque ha lamentado que numerosos expedientes enviados desde julio siguen sin recibir respuesta de las autoridades marroquíes. Rego ha concluido recordando que muchos de estos menores huyen de situaciones extremas, como violencia sexual o matrimonios forzosos, por lo que ha defendido la necesidad de actuar con absoluto rigor y garantías jurídicas.