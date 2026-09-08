Castilla y León queda segunda en Matemáticas y Ciencias y tercera en Lectura en el informe PISA

Castilla y León se mantiene entre las tres primeras comunidades en excelencia educativa que recoge informe PISA este martes en un contexto de caída generalizada de indicadores en toda España y Europa, que se registra también en la Comunidad. Los alumnos de la Comunidad obtienen las segundas mejores puntuaciones en Matemáticas y Ciencias y las terceras en Lectura, lo que les sitúa muy por encima de la media nacional y europea, pero supone perder la posición de liderazgo absoluto en las tres materias que arrojó el estudio hace ahora dos años, según el documento al que ha tenido acceso la agencia Ical. Por el contrario, España desciende en las materias principales (Matemáticas, Lectura y Ciencias), cosechando los peores resultados de su historia en este análisis del nivel del alumnado de los países de la OCDE, según informa la Agencia ICAL.

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Según el informe, los alumnos de la región obtuvieron 472 puntos en Matemáticas, situando a Castilla y León sólo por detrás de la Madrid (477), pero por delante de Cantabria (470) y Asturias (469). En el informe anterior, de 2022, la Comunidad consiguió el liderazgo con 499 puntos, pero a pesar de este descenso se sitúa casi 20 puntos por encima de la media nacional (457 puntos) y también logra mejor valor – nueve puntos más- que la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea (ambas en 463 puntos).

En Lectura, Castilla y León obtiene la tercera posición con 466 puntos por detrás del Principado de Asturias (471 puntos) y de Madrid (469). Con menor puntuación aparecen Cantabria, Castilla La-Mancha y La Rioja con 461 puntos. En esta competencia, la Comunidad también aparece muy por encima de la media nacional que se sitúa en los 451 puntos, sufriendo también una importante caída con respecto al informe anterior donde se lograron 474. Asimismo, pese a perder la posición de liderazgo nacional reconocida hace tres años, Castilla y León también aparece por encima del promedio de la OCDE (461) y de la media europea (459).