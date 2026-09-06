Muere un ciclista en un choque durante una competición deportiva en Soria

Un ciclista de unos 60 años ha fallecido este sábado, 5 de septiembre, tras una colisión con otro ciclista en una prueba deportiva en Talveila, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria a Europa Press. El siniestro se ha producido en el transcurso de la competición, cuando los participantes circulaban por una de las etapas previstas.

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El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.37 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba de dos varones heridos por este accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la SO-P-5022, en el término municipal de Talveila, provincia de Soria. En la llamada se alertaba de la gravedad del impacto entre ambas bicicletas.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado (HEMS), una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de San Leonardo. Los recursos sanitarios se han desplazado con rapidez debido a que se trataba de una prueba deportiva en carretera con numerosos participantes.

Finalmente, la Guardia Civil ha informado de que uno de los ciclistas implicados en el accidente ha fallecido, información confirmada también por el 1-1-2, que ha detallado que el varón tenía unos 60 años. Pese a la intervención de los servicios de emergencia en el propio lugar del suceso, no se ha podido hacer nada por salvar su vida.