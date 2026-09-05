Castilla y León arranca el curso con más de 405.000 alumnos y una cifra récord de docentes

Más de 405.000 alumnos comienzan el curso 2026-2027 en Castilla y León, que contará con la mayor plantilla docente de su historia, con 37.074 profesores, 551 más que el curso anterior.

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La enseñanza pública concentra el mayor incremento, con 498 nuevos docentes, hasta alcanzar los 29.318 profesionales. También crece el personal destinado a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, con 1.094 efectivos.

Uno de los principales avances será la gratuidad de 0 a 3 años, que llegará a cerca de 23.700 alumnos en 639 centros, 269 de ellos situados en el medio rural.

La Formación Profesional continúa creciendo y superará los 51.000 estudiantes, con nuevas titulaciones vinculadas a sectores con demanda laboral y cursos de especialización en ámbitos como inteligencia artificial, big data y Python.