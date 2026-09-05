Cinco peleas grupales con machetes, piedras y palos, y cuatro agresiones más, marcan la noche en Salamanca

Por si fuera poco, los incidentes no han acabado aquí, cuando se han recibido cuatro alertas diferentes por agresiones en diferentes puntos de la ciudad. A las 2:53 horas era en la plaza de la Reina, donde acaba herido un varón de 40 años. Poco después, a las 04:52 horas, otro varón de 25 años era el que tenía que ser atendido por los servicios sanitarios. Ya a las 5:47 horas, se producían simultáneamente dos agresiones, una en la que finalmente un varón no solicitó asistencia sanitaria en Gran Vía, y otra en la calle Santiago donde una joven de 20 años estaba implicada. teniendo que ser atendida por los servicios del SACYL.