Cinco peleas grupales con machetes, piedras y palos, y cuatro agresiones más, marcan la noche en Salamanca

La noche en Salamanca no ha sido nada tranquila. Si a las 5:00 horas una pelea grupal entre diez personas dejaba al menos un detenido en la misma, otras cuatro reyertas más se han dado lugar en diferentes puntos de la capital del Tormes, saltándose con varios heridos y casi 50 personas implicadas.
El primero de ellos se daba a las 21:05 horas del aún viernes, 4 de septiembre, cuando Policía Nacional y Local se tenían que trasladar hasta la plaza Cruz Verdadera por el aviso de 20 personas que estarían peleándose con palos y machetes, un incidente que se saldó sin heridos y sin tener que acudir al lugar los servicios sanitarios.
Poco después, a las 00:00 horas de la medianoche, se recibía el aviso de otra pelea grupal, aunque en esta ocasión en la plaza de la Libertad, donde a pesar de recibir el aviso el 112 de una trifulca de dos grupos. únicamente se identificaron a dos personas en el incidente.
Ya pasadas las 5:00 horas de la madrugada y tras cerrar muchas discotecas de la capital del Tormes, los funcionarios policiales se movilizaron rápidamente hasta la avenida María Auxiliadora, donde una decena de personas estarían implicadas en una pelea con piedras, saltándose finalmente con un detenido y una persona herida, una mujer, de la que aún se desconoce si tuvo que ser trasladada al hospital de Salamanca.