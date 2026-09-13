Un menor y una mujer resultan heridos en un accidente de tráfico en Carbajosa

Una mujer de unos 30 años y un menor de edad han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido durante esta madrugada en una rotonda de la SA-20, en Carbajosa de la Sagrada.
El suceso, la colisión de dos coches, se produjo alrededor de las 00:35 horas. La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió entonces el aviso alertando del choque y de la presencia de dos personas heridas.
Los afectados presentaban molestias en el cuello tras el impacto, por lo que hasta el lugar se movilizaron los servicios de emergencia. El aviso fue trasladado a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada, a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.