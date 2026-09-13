Un menor y una mujer resultan heridos en un accidente de tráfico en Carbajosa

Una mujer de unos 30 años y un menor de edad han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido durante esta madrugada en una rotonda de la SA-20, en Carbajosa de la Sagrada.

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El suceso, la colisión de dos coches, se produjo alrededor de las 00:35 horas. La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió entonces el aviso alertando del choque y de la presencia de dos personas heridas.