Los vecinos de la calle río Francia, en pleno barrio Garrido han denunciado una situación que se da en la vía desde hace una semana, pero que se ha vuelto insostenible. Suciedad, pelas y voces por las noches, basura,....

Suciedad En Calle Río Francia, Fotodenuncia (1)

Aseguran que en la calle alguien ha montado una especie de 'child out', pero sin pizca de glamour, al contrario, un espacio que se ha convertido en un receptáculo de basura donde tan pronto hay voces, como música, como acrobacias en patinete o zona de botellón.