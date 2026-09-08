Montalvo, Domingo Hernández, Garcigrande y Adelaida Rodríguez: las ganaderías que serán desencajonadas en el desenjaule

Como marca la tradición el día grande de Salamanca, que coincide con la festividad de la Virgen de la Vega, el 8 de septiembre, arrancan los festejos taurinos en la plaza de toros.

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Aunque se trata de un festejo fuera de abono, el desenjaule es uno de los alicientes más atractivos de la feria, donde el público puede asistir al desembarque de algunas de las reses que se lidiarán a lo largo de la feria.

Este año se desencajonarán las corridas de Montalvo, Domingo Hernández, Garcigrande y la novillada de Adelaida Rodríguez.

Cada uno de los encierros irá saliendo de diferentes camiones y se irán hermanando con los bueyes para ser enchiquerados en los corrales de la plaza, donde permanecerán hasta el día de su lidia.

Una vez que hayan salido todas las reses, tendrá lugar en La Glorieta una clase práctica con tres alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca : Diego Ortega, Íñigo Norte y Samuel Berdejo; se estoquearán erales de la ganadería de Esteban Isidro.

En días previos a este festejo, los ganaderos que lidiarán a lo largo de la feria hicieron un balance de las corridas de toros y de sus últimas actuaciones en esta plaza. Este año, además, coincide la celebración del centenario de Montalvo, con antigüedad del año 1926, con el debut de un encierro completo de Domingo Hernández tras separarse del hierro de Garcigrande.

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El desenjaule comenzará a las 18:00 horas.