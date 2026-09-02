Los vecinos de la Plaza de los Bandos, hartos del caos durante las Ferias para acceder a los garajes: "Ya estamos como todos los años"

Los vecinos de la Plaza de los Bandos vuelven a mostrar su malestar ante los problemas de acceso que, según denuncian, se repiten durante la celebración de la Feria de Día.

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Con la instalación de las casetas, parte de la vía queda ocupada por barriles de cerveza y otros elementos vinculados a los establecimientos, mientras que en el otro lado de la calle algunos vehículos permanecen estacionados pese a la existencia de señalización que prohíbe el estacionamiento.

Una situación que, según los residentes, dificulta considerablemente la circulación y, especialmente, la entrada y salida de los garajes de los edificios de la zona.

"Ya estamos como todos los años", lamentan algunos vecinos, que aseguran estar cansados de que el mismo problema se repita cada vez que se celebran estas actividades.

La indignación también se dirige hacia la presencia policial en la zona "¿Dónde está la Policía Local?".

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Indican que de vez en cuando "la Policía Local pasa por aquí y no hace nada", manifiestan los vecinos, que reclaman que se garantice el acceso a los garajes y el cumplimiento de la señalización existente.