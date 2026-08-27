Un conductor denuncia que una patrulla de la Policía Local ocupa la calzada y dificulta la visibilidad en Garrido

Un conductor denuncia una situación que, según asegura, se repite habitualmente en las inmediaciones de la calle Obispo Ramírez de Villaescusa y la avenida de los Cedros.

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La fotografía muestra una patrulla de la Policía Local detenida junto a la esquina, ocupando parte de la calzada y sobrepasando las marcas que delimitan el espacio destinado a la circulación.

Según explica el conductor, la ubicación del vehículo también dificulta la visibilidad de los vehículos que salen de la calle Obispo Ramírez de Villaescusa para incorporarse a la avenida de los Cedros, además de encontrarse junto a un paso de peatones.

El denunciante señala que esta situación se produce de forma habitual y especialmente a determinadas horas. Una circunstancia que, a su juicio, llama la atención teniendo en cuenta que los conductores y profesionales que utilizan sus vehículos diariamente están obligados a cumplir las normas de circulación y estacionamiento.

En su caso, asegura haber sido denunciado por acceder a la Zona de Bajas Emisiones a las 15:23 horas para realizar su trabajo y utilizar un parking-isla dentro del horario establecido, de 7:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

El conductor deja claro que no pretende cuestionar el trabajo de los agentes ni el motivo por el que la patrulla se encontraba en ese punto. Su reclamación se centra en la aplicación de las normas. "Si a los ciudadanos se nos exige cumplir las normas, creo que también debería predicarse con el ejemplo", señala.

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