Basura sin recoger fuera de los contenedores en el barrio de Garrido: "riesgo de ratas, incendio... es insalubre"

Un lector de Salamanca24horas.com ha denunciado a través de nuestro canal de fotodenuncias, el estado que presentan muchas de las calles del barrio de Garrido.

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Se queja de la cantidad de basura que se acumula en los aledaños de los contenedores porque muchas personas deciden que es buen lugar para depositarla.

Esta es la denuncia completa:

"Quiero denunciar la cantidad de basura que en el barrio de Garrido se deposita fuera de los contenedores. Les adjunto foto de ahora mismo en calle los Zúñiga