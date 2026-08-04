Basura sin recoger fuera de los contenedores en el barrio de Garrido: "riesgo de ratas, incendio... es insalubre"

Un lector de Salamanca24horas.com ha denunciado a través de nuestro canal de fotodenuncias, el estado que presentan muchas de las calles del barrio de Garrido.
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Denuncian la presencia de ratas en el barrio de GarridoLocal ·
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Se queja de la cantidad de basura que se acumula en los aledaños de los contenedores porque muchas personas deciden que es buen lugar para depositarla.
Esta es la denuncia completa:
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El reto viral de defecar en piscinas que vuelve a Salamanca y que ha afectado a tres zonas diferentes este 2026Local ·
"Quiero denunciar la cantidad de basura que en el barrio de Garrido se deposita fuera de los contenedores. Les adjunto foto de ahora mismo en calle los Zúñiga
No sé a quien corresponde multar o investigarlo, pero seguro que el ayuntamiento tiene constancia, ya que los trabajadores de la empresa de recogida de residuos lo ve día si y día también.
Riesgo de ratas, incendio.... es insalubre"