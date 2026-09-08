Vestirse de charra por primera vez: las personas, las tradiciones y el arraigo escondidos tras este debut

Al pensar en la tradición, la cultura y los orígenes salmantinos, es muy probable que el pensamiento recree una imagen que, desde hace siglos, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad de oro: el traje charro. Cada año, centenares de personas y agrupaciones de la capital y la provincia del Tormes continúan la tradición haciendo gala de la indumentaria más típica de Salamanca.

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Estos trajes, enmarcados con sus tradicionales bordados y su reluciente joyería, han sido protagonistas un año más durante uno de los eventos más importantes de las Fiestas de Salamanca: la Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega, que desde las 19:00 horas de este jueves ha robado las miradas de los salmantinos y turistas dispuestos a lo largo del recorrido.

Organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración la Asociación del Traje Charro y con la Asociación de floristas de Salamanca, el evento ha arrancado a las 19:00 horas de la Iglesia del Arrabal para recorrer varias calles emblemáticas de la ciudad y finalizar en el atrio de la Catedral.

De esta manera, la XXXVII edición de la Ofrenda Floral se ha convertido un año más en el punto de encuentro de numerosas agrupaciones y asociaciones de la ciudad y de la provincia. Uno de estos grupos es la Asociación Flor de Salamanca, entre cuyos miembros se encuentra Carmen Ramos, “una institución de la tradición charra”.

Sus manos llevan décadas cosiendo y creando trajes charros que después visten numerosas personas. Este 2026, once son los miembros que han lucido sus creaciones durante la Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega.

“Voy ha cumplir un sueño hoy” En cambio, horas antes del comienzo de la esperada ofrenda, en una vivienda ubicada cerca del campo de San Francisco, varias mujeres se preparan para vivir una experiencia que definen como “única”. Entre ellas, se encuentra Brígida García, una vecina de Carbajosa de la Sagrada de unos 50 años. Una vez su cuerpo viste el tradicional traje salmantino, en sus ojos puede percibirse la emoción de las primeras veces.

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