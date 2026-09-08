El IMV alcanza a 17.169 personas en Salamanca y deja una nómina de 2,97 millones de euros

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó durante el pasado mes de agosto a 5.844 hogares de la provincia de Salamanca, en los que residen un total de 17.169 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Publicidad Publicidad

Salamanca se mantiene como la tercera provincia de Castilla y León con más hogares beneficiarios de esta prestación, únicamente por detrás de León, con 8.441 hogares, y Valladolid, con 8.033.

En cuanto al importe destinado, la provincia recibió una nómina mensual de 2,97 millones de euros en concepto de Ingreso Mínimo Vital. La cuantía media por hogar se sitúa en torno a los 508 euros mensuales, por encima de la media registrada en el conjunto de Castilla y León, que fue de 487,53 euros.

En el conjunto de Castilla y León, el IMV alcanzó a 38.463 hogares, en los que viven 116.402 personas, con una nómina total de 19,65 millones de euros.

Los datos reflejan el alcance de una prestación dirigida a hogares con bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad económica. Salamanca concentra 17.169 de las 116.402 personas beneficiarias contabilizadas en Castilla y León.

Por número de hogares, tras Salamanca se encuentran Burgos, con 4.396; Zamora, con 2.969; Ávila, con 2.945; Palencia, con 2.668; Segovia, con 2.089, y Soria, con 1.078.

Publicidad Publicidad

Respecto a la nómina, Salamanca también ocupa la tercera posición autonómica, con 2,97 millones de euros, por detrás de León, que alcanza los 4,83 millones, y Valladolid, con 4,12 millones.

En Castilla y León, además, 19.597 hogares beneficiarios tienen menores de edad, mientras que 12.042 no cuentan con menores y otros 6.824 corresponden a hogares monoparentales.