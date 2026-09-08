Arrancan las ferias en La Aldehuela con el tradicional encendido del recinto

El Recinto Ferial de La Aldehuela ya está en marcha. El tradicional encendido de las luces, pasadas las 00:00 horas, ha dado comienzo a las Ferias de Salamanca con el recinto lleno de color, atracciones y ambiente festivo.

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La jornada ha arrancado a las 23:00 horas con la actuación de la cantaora flamenca Nayara Madera, que ha sido la encargada de poner música a los momentos previos al inicio oficial de las Ferias.

Después ha tenido lugar el tradicional pregón, que este año ha corrido a cargo de Paulina Andrés Lorenzo, vinculada durante décadas al restaurante Río de la Plata y retirada de los fogones tras más de 65 años de trayectoria en la hostelería salmantina.

Tras sus palabras, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, le ha hecho entrega de una placa conmemorativa. Poco después, las luces del recinto se han encendido, dando paso a una noche en la que las atracciones han comenzado a funcionar.

Una batucada de luces pone el broche a la noche El encendido ha dado paso a una batucada de luces formada por decenas de músicos que ha recorrido las calles del recinto, animando el ambiente y acompañando a los asistentes durante las primeras horas de las ferias.

Las ferias permanecerán en La Aldehuela hasta el 27 de septiembre, con diferentes jornadas especiales durante estas semanas.

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