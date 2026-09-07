Un incendio moviliza hasta a doce medios en Colmenar de Montemayor

Un incendio forestal se ha declarado este lunes por la tarde en el término municipal de Colmenar de Montemayor. El aviso se ha recibido en torno a las 20:50 horas, movilizando hasta el lugar a un total de doce medios de extinción.
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Entre los efectivos desplazados se encuentran los bomberos de Béjar, además de efectivos forestales que trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas.
Por el momento, se desconoce el origen del incendio y la superficie afectada, mientras los equipos continúan trabajando sobre el terreno.