La colisión entre dos furgonetas deja dos heridos en torno al campus Miguel de Unamuno de Salamanca

A las 10:06 horas de este lunes 7 de septiembre, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido un nuevo aviso.

Publicidad Publicidad

En concreto, esta vez Salamanca ha presenciado una colisión por alcance entre dos furgonetas en torno al campus Miguel de Unamuno.

Tras el suceso, ocurrido en el paseo Francisco Tomás y Valiente, han quedado dos personas heridas. En concreto, dos varones de unos 40 y unos 25 años han requerido asistencia sanitaria.