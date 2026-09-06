Tres heridos en un nuevo atropello en Salamanca capital

A las 11:46 horas, el 112 de Castilla y León ha sido alertado de un atropello en María Auxiliadora, en el que se ha visto implicada una moto.
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Tal y como han referido fuentes oficiales, el atropello habría sido protagonizado por la motocicleta la cual, habría arrollado a un varón de unos 70 años.
Además, han resultado heridas otras dos personas siendo, ambas, motoristas.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y una ambulancia soporte vital básico (SVB) y una UVI móvil para atender a los heridos.