Dos accidentes dejan dos heridos en menos de media hora en Salamanca

Dos accidentes han dejado dos heridos en la mañana de este lunes 7 de septiembre en la provincia salmantina. El primero de los avisos ha llegado al Servicio de Emergencias 1-1-2 a las 9:37 horas, momento en el que un turismo ha atropellado a una mujer en Ciudad Rodrigo.

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En concreto, el accidente, que ha sucedido en la calle Cardenal Tavera, se ha saldado con una mujer de 70 años herida en el brazo. Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local de Ciudad Rodrigo y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.