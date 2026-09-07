Un incendio de pastos en el Camino de Moriscos obliga a intervenir a los Bomberos de la Diputación

Un incendio de pastos ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia durante la tarde de este lunes en el Camino de Moriscos.

El aviso se recibía a las 19:46 horas, alertando de un fuego que afectaba a una zona de pastos. Hasta el lugar se desplazaba una dotación de Bomberos de la Diputación de Salamanca, junto con personal de la Junta de Castilla y León para colaborar en las labores de control y extinción.