Las flores y los trajes charros toman las calles de Salamanca en honor a Santa María de la Vega

Las flores y los trajes charros han tomado en la tarde de este lunes las calles de Salamanca con motivo de la XXXVI Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega, patrona de Salamanca.

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La tradición ha vuelto a hacerse protagonista en pleno corazón de las Ferias y Fiestas, con una comitiva que ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La marcha ha partido a las 19:00 horas de la Iglesia del Arrabal y, tras cruzar el Puente Romano, se ha adentrado en el centro histórico por Rector Esperabé, Veracruz y Libreros. La comitiva continúa después por Compañía, Meléndez y el Corrillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Los trajes charros marcan la diferencia salmantina en un recorrido que termina en la Plaza de Anaya, donde finaliza la ofrenda.