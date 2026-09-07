¿Cuáles son los radares que más multan en Salamanca? Más de 3.000 multas solo entre dos puntos

Las cajas de radares forman desde hace tiempo parte habitual del paisaje de las calles de Salamanca. Dispositivos de control de velocidad para velar por la seguridad de los conductores y cuyos registros permiten conocer cuáles son los puntos en los que más infracciones se detectan. Durante 2025, estos sistemas de control de velocidad instalados en la ciudad registraron un total de 5.878 infracciones, aunque no todos los dispositivos tuvieron el mismo peso.

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Los que más registros acumularon fueron los radares de tramo, con 3.183 infracciones entre los dispositivos situados en la avenida de La Salle y la calle José Lamano Beneite, según datos facilitados por fuentes del Ayuntamiento de Salamanca. Es decir, solo entre estos dos controles se concentraron más de la mitad de todas las infracciones contabilizadas durante el año, indistintamente del tipo de sistema de control utilizado.

Pero si se pone el foco exclusivamente en las cajas fijas, hay un punto que sobresale claramente sobre el resto.