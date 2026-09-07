Cuatro pasos para llegar seguros al cole: parar, pensar, asegurarse y cruzar

Cuando empieza el colegio, las calles vuelven a llenarse de mochilas, prisas, familias y coches. Es ese momento del día en el que unos corren para llegar a tiempo, otros buscan dónde aparcar y los más pequeños afrontan el camino hasta su centro escolar.

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Para que ese recorrido sea un poco más seguro, coincidiendo con el inicio del curso se ha presentado una iniciativa de refuerzo de la señalización en los entornos de los colegios. Una propuesta que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los alumnos cuando llegan a sus centros y, al mismo tiempo, convertir cada paso de peatones en una pequeña lección de educación vial.

La campaña, impulsada por Fundaned con la colaboración del Ayuntamiento, se apoya en cuatro pictogramas muy sencillos, pensados especialmente para que los niños puedan recordar qué hacer antes de cruzar: parar, pensar, asegurarse que le vehículo esté parado y cruzar de forma segura.

Una rutina que pretende que, desde pequeños, los alumnos incorporen unos hábitos que pueden acompañarles durante toda su vida. "Una iniciativa que busca garantizar la seguridad ciudadana" afirmó el concejal de Protección Ciudadana, Ángel Molina,

El concejal de Educación, Luis Sánchez, presente también durante la presentación, puso en valor la importancia de trabajar la seguridad vial desde las aulas. "Todo lo que sea seguridad vial es beneficioso para nuestros alumnos", señaló, recordando que esta formación ya se está trabajando con los más pequeños.

Porque la seguridad en los alrededores de un colegio no depende únicamente de los niños. También exige que el tráfico, las zonas de parada y los espacios de estacionamiento puedan convivir sin poner obstáculos al acceso de los alumnos.

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En este sentido, el concejal de Protección Ciudadana, explicó que se ha buscado un equilibrio en los diferentes centros escolares. "En cada centro escolar se han buscado sitios para estacionamiento y otros en los que se puede parar. Todo sin entorpecer", apuntó.

El objetivo último es que cada mañana transcurra sin sobresaltos. Los datos de atropellos, según señaló el concejal de Protección Ciudadana, muestran una tendencia descendente, aunque cualquier accidente continúa siendo motivo de preocupación. "El número de atropellos se va reduciendo. Siempre que hay un accidente nos preocupa, y nuestro trabajo es luchar porque no haya ninguno", afirmó.