La DGT cambia esta norma que obliga a reconfigurar los semáforos de la provincia de Salamanca

La Dirección General de Tráfico está cambiando una serie de normas desde los últimos meses, teniendo que entrar algunas en vigor con la mayor anterioridad posible, mientras que otras podrán hacerlo a partir del año que viene. Entre los cambios se encontraban la regulación de algunos puntos en los conductores de patinetes eléctricos o incluso motoristas, aunque también se han introducido una serie cambios que afectarán de manera positiva los peatones.

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Hablamos de la luz de los semáforos, donde de maner habitual, era normal que coincidiera el color verde para los peatones con el amarillo de los vehículos, enfatizando en la idea de ser precavidos en los pasos de petonaes para evitar finales fatales.

De cara a acabar con este problema, la DGT cambiará por completo con esta implementación en la que se busca acabar con las posibles confusiones que pudieran darse al respecto, obligando a los conductores a parar en seco y a los ayuntamiento de la provincia de Salamanca y del resto de España a tener que reconfigurar el reglaje para implementar esta medida.