“Cuando vi a este toro pensé que se tenía que venir a Cantabria”, alegría para el ganadero que se lleva a 'Valiente'

Los dos querían llevarse a casa a ‘Valiente’, el toro de Limusín que ha pulverizado todos los récords de la feria Salamaq en la Subasta Nacional de Ganado Vacuno. Nada menos que 30.200 euros ha alcanzado el toro en una puja que ha tenido tensión, emoción y adrenalina a partes iguales este lunes.

Finalmente, el toro se irá con José Manuel Ortiz Abascal, de San Vicente de la Baquera, Cantabría que ha aguantado la tensión de la puja porque tenía claro que ese toro era para él. Algo que además reconoce. “Vine a Salamanca pensando comprar un toro, me daba igual uno que otro”, una idea que se fue al traste cuando vio al semental de la ganadería de Blas Barroso Nieto, de Blascojimeno. “Vine el sábado por la mañana y cuando lo vi dije que se tenía que venir conmigo para allá”, asegura.