Los fuegos artificiales iluminan Salamanca para dar comienzo a las Ferias y Fiestas 2026

Salamanca ya está oficialmente de Ferias. El cielo de la ciudad se ha iluminado en la noche de este lunes con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que da el pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas 2026.

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El entorno del Puente Romano ha vuelto a convertirse en uno de los puntos de encuentro para los salmantinos, que no han querido perderse uno de los momentos más esperados del inicio de las celebraciones.

Durante alrededor de 16 minutos, la pólvora ha sido la protagonista de una noche en la que el cielo salmantino se ha llenado de luz, color y sonido.